Специалист по энергобезопасности Юшков назвал статью чешского журналиста о «Северном потоке — 2» «фантастикой»

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30 июня 2021, 19:46

Nord Steram 2, globallookpress.com/

Чешский журналист Адам Черны предложил найти вариант, при котором Украина не окажется в политической и экономической ямах после подачи российского газа по трубопроводу «Северный поток-2» - «выбить стул» из-под газопровода.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал эту статью чешского репортёра в беседе с RT. Эксперт подчеркнул, что проект реализуется в исключительной экономической зоне и эксплуатируется по общим европейским законам.

По словам Юшкова, «в европейских законах нет положения о том, что если нам нравятся действия страны-поставщика, тогда мы разрешаем использовать газопровод, а если нам не нравится политика страны-поставщика, тогда мы запрещаем или ограничиваем».

По его мнению, Черны придумал «фантастический сценарий». Надо перелопатить всё европейское законодательство по использованию газопроводов, создать новые законы. Непонятно, что такое «давление» России на Украину, где это прописано... Подобные предложения абсурдны», — заключил Игорь Юшков.

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