Минздрав не откажет непривитым от COVID-19 пациентам в плановой госпитализации и санаторно-курортном лечении

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30 июня 2021, 18:28 Источник: Интерфакс

А. Кузнецов, фото: minzdrav.gov.ru

Министерство здравоохранения РФ не планирует отказывать невакцинированным от коронавирусной инфекции COVID-19 пациентам в плановой госпитализации. В среду ситуацию прокомментировал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

"Речи о том, что приниматься на госпитализацию и санаторно-курортное лечение на федеральном уровне будут только граждане, прошедшие вакцинацию от COVID-19, не идет. Проект приказа, который проходит общественное обсуждение, предполагает предоставление пациентом сведений о вакцинации лишь при их наличии", - представитель ведомства.

Кузнецов пояснил, что вакцинация снижает риски для других пациентов больниц и позволяет избежать возможных осложнений уже имеющихся заболеваний.

Минздрав РФ накануне опубликовал на портале проектов нормативно-правовых актов проект приказа, который обяжет пациентов предоставлять при плановой госпитализации или получении санаторно-курортного лечения справку о вакцинации от COVID-19 при ее наличии.

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