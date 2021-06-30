Чем лучше живёт человек, тем это для него хуже

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июня 2021, 17:43

Человек находится на острие эволюции Вселенной, и его предназначение – потреблять, перерабатывать и выделять энергию уже в другом виде в максимальных объёмах и масштабах, на которые он только способен. На житейском уровне это можно выразить фразой: человек должен сделать в жизни самое большое, на что он способен. А в масштабе космическом – человек должен переделывать окружающий мир настолько интенсивно, с такой скоростью, как он только может.



«Всё, что меня не убивает, меня закаляет». Человек стал царём природы, потому что у него не было ни толстой шкуры, ни мощных челюстей с большими острыми зубами, ни когтей, ни рогов. Ему приходилось изворачиваться, придумывать способы, как со своими собратьями сообща укрываться от опасностей, как охотиться. Так же происходил естественный отбор по линии максимальной адаптации. У человека нет конкурентов в природе по развитости адаптационного ресурса. То есть он может жить в диапазоне от арктических до экваториальных температур, от сухости пустыни до влажности субтропиков. Человека можно воспитывать очень жёстко, но не настолько, чтобы он умер. Сейчас мы видим, что в наиболее развитых странах происходит полное развращение населения, которое в результате не может противостоять ничему. Таким образом, человек должен находиться в условиях, где нужно трудиться, нужно обороняться.



Люди в большинстве своём обычно полагают, что счастье во владении и обладании. Поэтому они хотят занимать какие-то должности и обладать какими-то материальными благами. Думают, что это – совокупность богатства, власти, здоровья и любви. Но можно долго перечислять список людей богатых, властных и удачливых в любви, у которых депрессия или которые покончили с собой. Счастье – это категория внутреннего состояния, которое напрямую не связано с тем, чего ты достиг в материальном мире.



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