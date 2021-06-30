Глава Союза пенсионеров Рязанский рассказал о страхе населения перед изменениями пенсионной системы

Сенатор, глава Союза пенсионеров Валерий Рязанский поделился, что боится говорить об изменениях пенсионной системы в России. Рязанский отметил, что изменений в пенсионной системе столько, что граждане пугаются их числу.
Центробанк и Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) предложили изменения в систему накоплений, предполагая, что накопительная часть пенсий должна трансформироваться в систему негосударственного пенсионного обеспечения. Средства будут принадлежать гражданам, а не государству.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» Рязанский заявил, что поддерживает инициативу. Он пояснил, что этой идее лет 10, инициатива не нова.
«Это очередная информация о пенсионной накопительной системе, которая пока не подкреплена ничем с точки зрения того, что можно было бы обсуждать... Изменений в пенсионной системе столько, что люди пугаются числу таких изменений. Но в целом я приветствую создание параллельно с государственной системой пенсионно-накопительного компонента в силу того, что это является неким дополнением их будущей пенсии. Человек должен научиться сам и накапливать, и управлять своими сбережениями на будущую старость».
По словам Рязанского, сейчас люди не могут позволить себе откладывать деньги на пенсию.
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