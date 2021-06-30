Глава Союза пенсионеров Рязанский рассказал о страхе населения перед изменениями пенсионной системы

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30 июня 2021, 17:37 Источник: Говорит Москва

Валерий Рязанский, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Сенатор, глава Союза пенсионеров Валерий Рязанский поделился, что боится говорить об изменениях пенсионной системы в России. Рязанский отметил, что изменений в пенсионной системе столько, что граждане пугаются их числу.

Центробанк и Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) предложили изменения в систему накоплений, предполагая, что накопительная часть пенсий должна трансформироваться в систему негосударственного пенсионного обеспечения. Средства будут принадлежать гражданам, а не государству.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Рязанский заявил, что поддерживает инициативу. Он пояснил, что этой идее лет 10, инициатива не нова.

«Это очередная информация о пенсионной накопительной системе, которая пока не подкреплена ничем с точки зрения того, что можно было бы обсуждать... Изменений в пенсионной системе столько, что люди пугаются числу таких изменений. Но в целом я приветствую создание параллельно с государственной системой пенсионно-накопительного компонента в силу того, что это является неким дополнением их будущей пенсии. Человек должен научиться сам и накапливать, и управлять своими сбережениями на будущую старость».

По словам Рязанского, сейчас люди не могут позволить себе откладывать деньги на пенсию.

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