В России за летние месяцы избыточная смертность может превысить 300 тысяч человек

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30 июня 2021, 16:14

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В России установлен рекорд по количеству умерших за сутки от коронавируса за все время пандемии. 29 июня умерли 652 человека. Общее число жертв пандемии в нашей стране может вырасти до миллиона человек.



Во вторую волну в России на протяжении трех месяцев в среднем фиксировали 315 смертей в день, а сейчас — 470, то есть на 50% больше. Причем резкий подъем уровня смертности от COVID-19 произошел в июне. По данным независимого аналитика Алексея Куприянова, до этого в Петербурге каждый день от всех причин умирало 150–175 человек, а 29 июня только от коронавируса было зафиксировано 119 смертей.



Росстат опубликует данные о числе умерших от всех причин за лето только осенью. Если предположить, что во время третьей волны избыточная смертность вырастет так же, как и оперативная, то Россия может потерять еще 320 тысяч человек. Таким образом, за весь период пандемии смертность вырастет примерно на 735 тысяч человек.



В Москве закрыли фуд-корты и ночные клубы, а невакцинированным запретили ходить в кафе без отрицательного ПЦР-теста. В Петербурге в течение всего июня происходили массовые мероприятия: международный экономический форум (ПМЭФ), матчи чемпионата Европы по футболу Евро-2020 и праздник выпускников «Алые паруса».



Порядка 200 финских болельщиков, вернувшихся с футбольных матчей из Петербурга, привезли на родину COVID-19 — это более половины всех новых случаев в стране. При этом губернатор северной столицы Александр Беглов утверждает, что такие мероприятия «не наносят существенный вред» эпидемиологической обстановке, а ответственность за третью волну коронавируса лежит на людях, которые не вакцинируются. С ним согласны пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава Роспотребнадзора Анна Попова, которые ранее утверждали, что рост заболеваемости связан с «тотальным нигилизмом и низким уровнем вакцинации населения».



Тем временем, согласно официальным данным, в период с 1 по 28 июня число умерших от COVID-19 в городе на Неве выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом в мае. Официальная летальность — отношение числа смертей к числу выявленных больных — тоже выросла. Если во время второй волны летальность в Петербурге составляла около 2,3%, то сейчас уже превысила 6%.



В целом по России число жертв коронавируса в июне выросло почти на 20%. Помимо Петербурга, наиболее заметен рост в Брянской области и Республике Марий Эл (в три раза), а также на Дальнем Востоке — в Бурятии (в пять раз), Приморском и Хабаровском краях (более чем в два раза). Также число умерших увеличивается в регионах Северного Кавказа - количество жертв коронавируса за месяц выросло на 50–70%.





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