Академики выступили против избрания президентом РАО экс-министра Ольги Васильевой

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30 июня 2021, 15:32

Фото из открытых источников

В свое время Ольга Васильева отказалась лишать диссертации Владимира Мединского, открыто показав свою нелюбовь к Диссернету, выступившему инициатором этого процесса. При этом суть диссертации Мединского можно было бы свести всего к одной фразе: «что невыгодно (правительству) России — то ложь, а что выгодно — то правда».



Публичная поддержка Васильевой диссертации Мединского даже после того, как его рекомендовал лишить ученой степени экспертный совет ВАК, может быть индикатором понимания экс-министра природы научной истины.



До Васильевой все члены ВАК имели право ходить на заседания всех сессий, так что иногда единственным голосом разума и здравого смысла на социо-гуманитарной сессии ВАК оказывались математики и биологи. Она провернула «расчленение ВАК», которое по сути нарушало действовавшие на тот момент нормативные акты. После этого ВАК перестала быть местом для дискуссий.



За расчленением ВАК последовало и расчленение Минобрнауки. Васильева тогда возглавила «Министерство просвещения».



После своей отставки Васильева вдруг стала председателем попечительского совета с зарплатой в полмиллиона рублей. Скандальная редакция устава, в который были прописаны управленческие функции попечительского совета и его право вмешиваться в работу академии, была принята 118 голосами, против проголосовали 26 членов РАО.



Один из них, Александр Асмолов, отметил тогда переход российского образования в далекое прошлое:



«Идеологически он будет либо в мягком варианте по старой формуле графа Уварова «Самодержавие, православие, народность», в жестком варианте — это мой прогноз — совет будет проводить в жизнь теократические установки. Тем самым какие-либо инновации, креативность — это все будет восприниматься этим политбюро как ересь».



В итоге бывшая министерша Ольга Васильева стала единственным кандидатом в президенты РАО.



«Выборы единственного кандидата возвращают нас к советской практике подмены выборов голосованием за назначенного кандидата. Никто не поверит тому, что академия столь бедна талантливыми учеными-организаторами, что не смогла найти достойных кандидатов в своей среде. Надо признать, что авторитет академии в профессиональном сообществе и так не очень велик, но фактический отказ от выборов может нанести заметный удар по ее репутации.



Выборы президента академии — это выборы разных взглядов не только на программу развития академии, но и на развитие всей системы образования, на значимость позиции академии в обществе», - заявил членкор РАО Олег Лебедев.



РАО является одной из «государственных академий», наряду с РАН, Российской академией архитектурных и строительных наук, Российской академией художеств. Ранее Российской академии образования были подведомственны профильные институты. Теперь они подчиняются непосредственно Минпросу. Некоторые из институтов РАО, по данным Диссернета, были замечены в множественной фабрикации фальшивых диссертаций, и многие имеют склонность принимать на работу лиц с липовыми научными работами. Ни один из этих институтов не проводил внутреннего расследования для того, чтобы выяснить, каким образом стала возможной защита десятков диссертаций с плагиатом.



Можно предположить, что контроль над РАО, у которой нет сейчас институтов, — нужен для того, чтобы иметь возможность контролировать экспертизу учебников. Она проводится подведомственными организациями Минпроса — и из них РАО остается одной и ведущих. Благодаря «правильной» экспертизе «правильные» люди получат хорошие заказы, а остальные останутся с носом.





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