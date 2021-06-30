Топ профессий на удаленке

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июня 2021, 13:59 Виктория Курашова

Фото из открытых источников

Сегодня удобно и выгодно работать дистанционно. Лишь за 2020 год под сокращение попало 680 тысяч сотрудников, но большинство из них не осталось безработными. Как же не оказаться без денег в условиях пандемии? Ответ прост - обратиться к профессиям «на удалёнке». Выделим три наиболее востребованных на рынке направления.

Онлайн-школы.

Существует множество образовательных проектов, реализуемых в дистанционном формате для учеников по всему миру. Куратор онлайн-школы в подобных учебных организациях помогает запускать и вести вебинары учителям и наставникам, контролирует выполнение домашних заданий и оплату курсов, оформляет социальные сети, отвечает на вопросы клиентов, работает с отчётными документами.

При погружении в эту сферу возможен карьерный рост до руководителя кураторов, тьютора (индивидуального наставника), эксперта-спикера. А если в вас развиты предпринимательские способности, можете стать собственником проекта.

Необходимые навыки: коммуникабельность, грамотная речь, знание основ ПК, самодисциплина.

Зарплата: 15 000 - 150 000 рублей.

SMM (Social Media Marketing).

За последние 5 лет на HeadHunter количество публикуемых вакансий SMM-специалиста возросло в 3 раза. Любой бизнес в своременном мире нуждается в сопровождении на таких платформах, как ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Одноклассники, Facebook. SMM-специалист занимаетмся ведением социальных сетей. Он привлекательно преподносит пользователям информацию о людях, товарах, услугах. Чаще всего совмещает в себе функции копирайтера (пишет), таргетолога (рекламирует), дизайнера (оформляет), менеджера (управляет).

Необходимые навыки: креативность, знание алгоритмов соцсетей, обработка фотографий, написание текстов, коммуникабельность, грамотная речь, самодисциплина.

Зарплата: 10 000 - 120 000 рублей.

IT (Information Technology).

Ежедневно мы заходим на разные сайты и пользуемся приложениями. Их созданием занимаются Web-разработчики и другие люди, чья специализация связана с IT и программированием. Одни отвечают за серверную часть (написание сайтов на языках программирования Java, PHP, Python и т.п.), другие - за визуальную. Но и первая, и вторая группы относятся к самым востребованным профессиям в 2021 году. Ведь именно они создают все условия для успешного перехода «на удалёнку» всего и всех.

Необходимые навыки: высшее образование или среднее специальное, активное пользование ПК, знания языков программирования, грамотность.

Зарплата: 25 000 - 300 000 рублей.

Дистанционных работников называют фрилансерами. Кажется, что им легче даются деньги, но и фрилансерам нужно постараться для хорошей жизни. Чтобы освоить онлайн профессии, главное - обладать самодисциплиной и желанием развиваться.

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