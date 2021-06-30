РМК благоустроил набережную вдоль Карабашского пруда

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30 июня 2021, 13:10 Анатолий Александров Источник: Челябинск Сегодня

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Компания занимается ликвидацией экологического ущерба, накопленного в прошлом веке.

Как сообщает сайт "Челябинск Сегодня", Русская медная компания (РМК) запустила уникальный проект: за счет частных средств реализуется масштабная работа по ликвидации накопленного ущерба окружающей среде.

Так, вдоль Карабашского пруда появилась благоустроенная набережная. Так как современное предприятие "Карабашмедь" использует замкнутый водооборот, искусственный водоем, который был создан в начале прошлого века для нужд старого завода, теперь можно рекультивировать.

Еще один объект, которому РМК уделяет внимание, — река Сак-Элга. Раньше в нее напрямую сбрасывали отходы медеплавильного производства, так как не было хвостохранилища. За свой счет РМК построила обводной канал длиной 1,2 тысяч метров, это позволило организовать поток мимо загрязненных территорий. Также площадка была обустроена природными "фильтрами" — растениями, очищающими воду: камышом и рогозом. В будущем планируется создать гидроботаническую площадку в основании реки и сформировать береговую линию Рыжего ручья. По подбору растений РМК консультируют ученые ботанического сада ЧелГУ.

"Мы должны понимать, что так сложилось. Наша задача - помочь природе восстановиться", – прокомментировала вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

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