Около озера Тургояк планируется создать природный парк

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30 июня 2021, 12:22 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В Челябинской области разрабатываются меры по сохранению уникального водоема.

Развитие рекреационного потенциала озера Тургояк стало предметом совещания, которое провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер с участием своих заместителей и министров.

Угрозу уникальному водоему создает хаотичная застройка, проблемы с инфраструктурой и неконтролируемая антропогенная нагрузка — порой на прибрежной территории можно увидеть до 3,5 тысяч машин при том, что около озера нет организованных парковок. О состоянии озера беспокоятся и местные жители, и туристы. Решением проблемы может стать создание памятника природы регионального значения Тургояк с разграничением зон. Алексей Текслер поручил провести комплексное экологические исследование водоема, обосновывающее создание природного парка и разработать возможный план территории.

«Мы должны сохранить озеро нашим будущим поколениям, при этом развивать экологический потенциал, экологический туризм, естественно, с соблюдением баланса между использованием ресурсов и сохранением уникального памятника природы», — заключил глава региона в ходе совещания.

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