На Южном Урале создано 22 природных памятника

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30 июня 2021, 12:05 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Соответствующие документы подписал глава региона Алексей Текслер.

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, министерство экологии региона определило границы и площади особо охраняемых природных территорий. Многие из них получили особый статус еще в советское время, однако их границы не были установлены, что усложняло надзор.

В подписанных главой региона документах говорится о создании новой особо охраняемой территории — Долины реки Тогузак, в нее вошли Шумный брод и Белый камень на реке Тогузак. Также на Южном Урале появился памятник природы регионального значения река Юрюзань от Смирновского моста до устья реки Наси, в него включены территории Пещеры Салаватской, Провального ключа, Хваточного и Монахова гребней. Еще одним памятником природы регионального значения признано озеро Еланчик.

Всего были утверждены 22 границы особо охраняемых природных территорий, до конца года планируется определить границы еще 7 памятников природы. Присвоенный статус памятника природы позволяет сохранить ценные объекты для будущих поколений.

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