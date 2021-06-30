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На Южном Урале создано 22 природных памятника

, 12:05 Источник: Правительство Челябинской области

На Южном Урале создано 22 природных памятника
Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Соответствующие документы подписал глава региона Алексей Текслер.

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, министерство экологии региона определило границы и площади особо охраняемых природных территорий. Многие из них получили особый статус еще в советское время, однако их границы не были установлены, что усложняло надзор.

В подписанных главой региона документах говорится о создании новой особо охраняемой территории — Долины реки Тогузак, в нее вошли Шумный брод и Белый камень на реке Тогузак. Также на Южном Урале появился памятник природы регионального значения река Юрюзань от Смирновского моста до устья реки Наси, в него включены территории Пещеры Салаватской, Провального ключа, Хваточного и Монахова гребней. Еще одним памятником природы регионального значения признано озеро Еланчик.

Всего были утверждены 22 границы особо охраняемых природных территорий, до конца года планируется определить границы еще 7 памятников природы. Присвоенный статус памятника природы позволяет сохранить ценные объекты для будущих поколений.

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