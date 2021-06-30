Бочкарёв: Здания медкластера в «Сколково» отвечают мировым стандартам экоустойчивого проектирования и строительства

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30 июня 2021, 12:03

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Международный медицинский кластер (ММК) в «Сколково» является передовым проектом в вопросах не только медицины, но также строительства и эксплуатации: здания медкластера соответствуют международным стандартам экоустойчивого проектирования и строительства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.



«Для оценки соответствия международным стандартам экоустойчивого проектирования и строительства французского участника ММК, университетского госпиталя Страсбурга, используется стандарт Leed (Leadership in Energy and Environmental Design). Эта система регулирует практически каждую составляющую работы здания: от вентиляции до водоснабжения - и оценивает, насколько эффективно происходит использование ресурсов», - рассказал Бочкарев.



Он отметил, что при проектировании Страсбургского университетского госпиталя в ММК даже расположение здания способствует эффективному применению ресурсов. Рациональная форма и ориентация здания обеспечивает максимальное использование естественного света. Озеленение внутри и снаружи здания также окажет благоприятное воздействие на энергоэффективность, микроклимат и процесс выздоровления пациентов. Интеллектуализация всех инженерных систем жизнеобеспечения здания обеспечит экономию топливно-энергетических ресурсов.



«Комплексная совокупность особенностей здания клиники и прилегающей территории, безопасность и благоприятные условия для жизнедеятельности пациентов и сотрудников, ограничение негативного воздействия эксплуатационной, хозяйственной и иных видов деятельности на окружающую среду, восстановление и рациональное использование природных ресурсов позволит получить университетскому госпиталю Страсбурга сертификат Leed не ниже ступени Silver», - подчеркнул Андрей Бочкарев.



Генеральный директор Фонда международного медицинского кластера Ильдар Хайруллин отметил, что важным отличием «зеленых» зданий также является гораздо меньшее потребление электроэнергии и, как следствие, меньшая отдача тепла в окружающую среду - это позволяет поддерживать городскую экологию и сокращать экономические затраты. Один из наиболее активно применяемых инструментов для достижения этого эффекта - «зеленые» кровли.



«Для придания индивидуальности проекту госпиталя Страсбургского университета в международном медицинском кластере будет спроектирована экстенсивная «зеленая» кровля на крыше и террасах здания. Подобное решение позволит повысить энергоэффективность здания за счет теплоизоляционных свойств «зеленой» кровли - в холодное время года она обеспечит снижение теплопотерь, а в теплое - позволит избежать излишнего нагрева помещений», - пояснил Хайруллин.



Помимо сокращения затрат на электроэнергию, «зеленая» кровля позволяет уменьшить нагрузку на ливневую канализацию за счет удержания до 90% осадков. Озеленение крыш также защищает кровельную гидроизоляцию от перепадов температур, ультрафиолетового излучения, механического повреждения и увеличивает срок ее эксплуатации.





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