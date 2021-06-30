Больные коронавирусом украинцы приезжают в Крым со справками об отсутствии заболевания

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30 июня 2021, 12:59 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото: РИА Новости, Владислав Сергиенко

Роспотребнадзор рассказал, что количество гостей на полуостров через госграницу возросло вдвое.



Глава регионального Роспотребнадзора Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ рассказала, что наблюдаются случаи, когда въезжающие с украинской стороны имеют документы об отсутствии заболевания ковидом, а при тестировании выявляется заболевание.



ПЕНЬКОВСКАЯ никак комментировать это не стала, лишь напомнила, что Украина по вакцинированию находится в аутсайдерах среди европейских стран.







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