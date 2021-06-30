Источники сообщили RT о снижении спроса на турпутёвки в Краснодарский край

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июня 2021, 11:49

pixabay.com

Новости о запланированном усилении карантинных мер на территории Краснодарского края привели к сокращению продаж туров на региональные курорты в 3 раза, если сравнивать с показателем начала первого летнего месяца этого года. Этой информацией поделились с RT туроператоры и участники отрасли.

Отмечается, что порядка 20% россиян, которые ранее планировали отправиться на отдых в край, отменили поездки. По мнению экспертов, регион может потерять тем самым примерно 1 млн потенциальных отдыхающих.

Гендиректор туроператора “Дельфин” Сергей Ромашкин рассказал изданию, что по сравнению с неделей ранее число бронирований уменьшилось в 2 раза. Если сравнивать с началом текущего месяца, то показатель сократился втрое.

По словам Майи Ломидзе, исполнительного директора Ассоциации туроператоров России, спрос на турпутевки снизился вдвое или даже втрое. Она допустила дальнейшее сокращение объема продаж.

По информации сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, в течение последних дней не наблюдалось снижения объема бронирований авиабилетов на второй летний месяц. При этом на август показатель уменьшился на одну пятую.

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