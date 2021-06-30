Андрей Бочкарёв: Школа-гигант на 1900 мест в Левобережном введена в эксплуатацию

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30 июня 2021, 11:15

Фото: Бочкарев А.Ю., соцсети

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что школа на 1900 мест на севере столицы полностью достроена и введена в эксплуатацию.



«Четырехэтажное здание школы площадью 33,3 тыс. кв. метров по адресу Валдайский проезд, д. 14/1 возведено за счет городского бюджета. Согласно проекту, в школе обустроены спортивные залы, спортзал для альтернативных занятий, актовый зал с эстрадой и артистическими, библиотека с читальным залом, методическим кабинетом, книгохранилищем, а также кинофотолаборатория, кабинет IT-полигона, вокальная студия, комнаты настольных игр, кабинеты психолога и логопеда, обеденный зал, медицинский блок, рекреации и др. Для удобства учащихся установлены лифты», – рассказал Андрей Бочкарёв.



Он отметил, что на школьной территории проведено комплексное благоустройство: оборудованы игровые площадки для детей, физкультурно-спортивные площадки, учебно-опытная зона, созданы пешеходные зоны, обеспечивающие связь с прилегающей застройкой.



В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что по результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии (ЗОС) объекта требованиям проектной документации и разрешение на ввод в эксплуатацию.



«На строительстве школы в районе Левобережный инспекторами Комитета проведено девять проверок качества работ. К проверкам привлекался Центр экспертиз, специалисты которого выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Это позволяет выявлять и устранять нарушения в процессе строительства. В обязательном порядке проверялось соблюдение строителями требований по профилактике Covid-19», – подчеркнул Игорь Войстратенко.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что Школа в Левобережном – одна из самых больших в столице.



«Но она сделана таким образом, чтобы дети себя чувствовали здесь комфортно. Отдельные блоки здесь для начальных и средних классов. Верхний этаж — умные классы, где будут медицинские, технологические, ИТ-классы и так далее. Раздвижные перегородки, трансформируемые пространства — то есть все, что нужно для современной школы, здесь есть», – отметил Сергей Собянин во время осмотра строящегося здания школы.





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