Сервис Superjob: 78% россиян готовы к ревакцинации

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30 июня 2021, 10:18

pixabay.com

Сервис Superjob провел исследование, в ходе которого выяснилось, что 78% участников опроса в России готовы повторно пройти вакцинацию от COVID-19. 43% опрошенных сообщили, что пройдут ревакцинацию в любом случае.

Как отмечает РБК, опрос проводился среди 1600 российских граждан, которым исполнилось 18 лет. Отмечается, что на ревакцинацию не согласны 22% респондентов. Кроме того, 6% россиян, принявших участие в опросе, категорически против прививаться повторно.

Напомним, что в России вакцинация от коронавирусной инфекции затронула все регионы. В конце лета прошлого года российский Минздрав зарегистрировал первую на планете вакцину против коронавируса. Препарат называется “Спутник V”.

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