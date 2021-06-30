Сервис Superjob: 78% россиян готовы к ревакцинации
30 июня 2021, 10:18
Сервис Superjob провел исследование, в ходе которого выяснилось, что 78% участников опроса в России готовы повторно пройти вакцинацию от COVID-19. 43% опрошенных сообщили, что пройдут ревакцинацию в любом случае.
Как отмечает РБК, опрос проводился среди 1600 российских граждан, которым исполнилось 18 лет. Отмечается, что на ревакцинацию не согласны 22% респондентов. Кроме того, 6% россиян, принявших участие в опросе, категорически против прививаться повторно.
Напомним, что в России вакцинация от коронавирусной инфекции затронула все регионы. В конце лета прошлого года российский Минздрав зарегистрировал первую на планете вакцину против коронавируса. Препарат называется “Спутник V”.
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