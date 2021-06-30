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Социальные нормы потребления электроэнергии. Хорошо для бизнеса – плохо для простого человека?

, 09:57

Социальные нормы потребления электроэнергии. Хорошо для бизнеса – плохо для простого человека?
Фото из открытых источников

Вопрос о введении социальной нормы на потребление электроэнергии населением периодически появляется в информационном поле. Недавно об этом вновь заговорили на федеральном уровне.

Так, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил о целесообразности введения «ступенчатых» тарифов. По словам парламентария, возможность введения таких тарифов предполагает, что стоимость электроэнергии находится на минимальном уровне для населения при ее потреблении в определенном объеме, а при превышении этого порога стоимость чуть выше и еще выше при прохождении нового порога потребления. «Понятно, что те люди, которые потребляют много электроэнергии, будут выплачивать по более высокой ставке соответствующего тарифа», - считает депутат.

Напомним, что практика утверждения таких тарифов действует в шести регионах РФ еще с 2013 года. Тогда такая норма была введена в качестве эксперимента, а сегодня обсуждается возможность распространения этой практики уже по всей стране. Кстати, регионы и сегодня имеют право самостоятельно принимать решение о введении таких норм, однако это может повлечь за собой рост тарифов, так что из-за политической целесообразности далеко не все губернаторы берутся применять такую практику.

При введении социальной нормы на потребление электроэнергии было бы целесообразным брать какую-то среднюю цифру, а не устанавливать социальную норму потребления по нижнему пределу. Иначе в первую очередь пострадают те, кто по необходимости вынужден находиться дома: работающие инвалиды, надомницы, женщины, которые не могут устроить в садик своих маленьких детей и т.п., ведь там счетчик действительно крутится гораздо быстрее.

Так кто же может быть заинтересован в решении вопроса о введении социальной нормы потребления электроэнергии в России? Возможно, это сыграет на руку поставщикам электроэнергии на оптовом рынке, осуществляющим поставки своего продукта по регулируемым договорам для населения. Ведь эти поставки, условно говоря, оплачиваются поставщикам по себестоимости, а не по «маржинальным» рыночным ценам, которые формируются ценовыми заявками наиболее дорогой востребованной тепловой генерации с учетом потерь и системных ограничений. Исходя из этого, введение социальной нормы может привести к сокращению подушевого потребления электроэнергии населением и к соответствующему снижению объемов поставки по регулируемым договорам.

В 2020 году, на сайте организации «Сообщество потребителей энергии» была опубликована статья, в которой среди прочего было сказано следующее: «… В США, кстати говоря, ровно обратная ситуация - бремя энерготарифов для рядовых американцев почти вдвое выше, чем для промышленных компаний... Металлургический завод за каждый киловатт-час электроэнергии, по идее, должен платить меньше, нежели средний бизнес. А розничные потребители – домохозяйства - имеют самый высокий тариф».
 
Многие эксперты энергорынка полагают, что   механизм социальной нормы потребления электроэнергии, который сегодня действует в шести регионах, не получил своего развития, прежде всего, из-за сложной схемы администрирования. По мнению специалистов, значительно больший потенциал имеет дифференциация тарифов по объемам потребления, особенно в сочетании с адресной поддержкой малообеспеченных групп населения.

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