В Латвии из-за индийского штамма переболевших ковидом будут быстрее вакцинировать

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30 июня 2021, 09:21 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Индийский или «дельта» штамм Covid -19 набирает обороты в Латвии. Принято решение, что люди, которые ранее переболели коронавирусом, будут вакцинироваться в «срочном порядке».

Так заявила глава Государственного совета по иммунизации Даце Завадска.

На сегодняшний день ведущие медицинские организации не установили минимальный интервал между заражением коронавирусом и вакцинацией. Ковид-сертификат в настоящее время действителен в течение 180 дней после заражения. Поэтому переболевших ранее широко не мотивировали к вакцинации. Сейчас ситуация изменилась: как поясняет г-жа Завадска, эксперты более не рекомендуют переболевшим ждать 80 дней, чтобы сделать прививку. Это связано с массовым распространением индийского штамма. По мнению главы Государственного совета по иммунизации Латвии, переболевшие ковидом получают полную защиту уже после первой прививки.

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