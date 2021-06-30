В Москве 30 июня ожидается кратковременный дождь и до 21 градуса тепла

В российской столице сегодня, 30 июня, синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Осадки будут наблюдаться в послеобеденное время.
В среду воздух в Москве прогреется до плюс 21 градуса. Этой информацией поделилась ведущий специалист “Фобоса” Елена Волосюк.
Она отметила, что скорость юго-западного ветра составит 4-9 м/с. Что касается атмосферного давления, то речь идет о 741 мм ртутного столба.
По словам синоптика, сегодня в столице будет неустойчивая погода, поскольку наблюдается влияние на Москву тыловой части циклона. Волосюк добавила, что по региону температура воздуха составит плюс 18-23 градуса.
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