«Единая Россия» заявила о создании единого волонтерского штаба

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30 июня 2021, 08:39 Анатолий Александров

Дарья Журавлёва

Партия консолидирует силы добровольцев

В единый волонтерский штаб "Единой России" вошли не только активисты партии, "Молодой гвардии Единой России", но и представители разных движений, таких как Общероссийский народный фронт, "Мы вместе", "Волонтеры Победы", "Волонтеры-медики". Главная задача новой структуры - поддержать тех, кто нуждается в помощи. Это стало особенно актуальным в непростой период пандемии.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что сейчас работа добровольцев особенно необходима. Поэтому в ряды волонтеров призывают вступить активных граждан.

На Южном Урале есть почва для объединения добровольческих движений в единый штаб, считает руководитель регионального волонтерского центра Партии в Челябинской области Марина Поддубная. Она также добавила, что от южноуральцев, особенно старшего возраста, увеличилось количество просьб о помощи, возросла нагрузка на персонал. Волонтеры области уже несколько месяцев работают в Челябинском областном клиническом терапевтическом госпитале ветеранов войн. "И только общими усилиями, объединением в одно движение, участники которого смогут координировать свои действия, мы сможем оперативно оказывать помощь всем, кто в ней нуждается", - констатировала Марина Поддубная.

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