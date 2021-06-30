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Как коронавирус изменил взгляды людей на отношения, брак и поиск партнёра

, 08:37

Как коронавирус изменил взгляды людей на отношения, брак и поиск партнёра
ejin.ru

Несколько месяцев 2020 года люди по всему миру были вынуждены изолироваться, надеть маски с перчатками и привыкать к условиям карантинных ограничений. Жизнь взаперти радикально повлияла на количество разводов и расставаний в мире, изменила подход к свиданиям и отношениям в целом. Миллионы людей не смогли справиться с рутиной, одиночеством или жизнью вместе в режиме 24/7.

С любимыми взаперти

Если анализировать 2020 год, на ум сразу приходят тревожные и удручающие мысли. Он стал чем-то небывалым для всех типов отношений между людьми и навсегда изменил их. Коронавирус физически отделил людей друг от друга, но это не означает, что страсть и любовь испарились.

Женихи и невесты по всему миру, переносили свадьбы на год вперёд, а особенно жаждущие проводили церемонии онлайн. Люди, поддерживающие отношения на расстоянии, месяцами не имели возможности обнять любимых. Свидания для парочек стали квестом - ходить никуда нельзя, а если делать это тайно, то просто некуда.

Родители с детьми оказались запертыми в своих квартирах и домах, получив целый спектр новых эмоций, задач и проблем, о которых раньше не думали. Пришлось в срочном порядке понять, как работать из дома, организовать пространство детям от мала до велика, чья очередь готовить еду и как выдержать вместе локдаун в однокомнатной квартире. Что делать и как существовать с внезапно обнаружившимися отталкивающими привычками партнёра. Да и просто, как наконец побыть дома одному.

Ужас в том, что все эти события сопровождались смертью близких людей и сокращением на работе.

Секс ушёл на карантин

Сложно себе представить непринуждённое знакомство, романтическое свидание и, уж тем более, секс на расстоянии предписанных полутора метров между участниками. Интернет и видеосвязь немного спасли ситуацию, но не заменили теплоту прикосновений.

За последнее время учёные провели много исследований на тему секса до и после карантина. Участники отвечали на вопросы о своей сексуальной жизни до и после локдауна, которые касались просмотра контента 18+, частоты сексуальных контактов и прочего. Также, людей попросили оценить общее благополучие, настроение и состояние здоровья.

Результат показал, что любая сексуальная активность участников в среднем снизилась во время локдауна. В особенности это касалось близости с партнёром. Всего 20% отметили, что стали чаще хотеть партнёра, не отдаляться, а проявлять желание и инициативу. В среднем, о снижении сексуального желания в период локдауна говорили женщины, особенно те, которые не состоят в постоянных отношениях, а встречаются с разными мужчинами. Они говорили о том, что локдаун крайне негативно сказался на их ощущении желанности и благополучия.

Конечно, определённые группы населения сильнее пострадали от ограничений, чем другие. На снижение сексуального желания женщин мог повлиять стресс и отсутствие личного пространства, ведь все члены семьи начали проводить дома 24 часа все семь дней в неделю.

Под «горячую руку» локдауна

Режим самоизоляции для многих в прямом смысле означает домашнее заточение. В начале апреля 2020 года ООН заявили о волне домашнего насилия в мире во время карантина. Страх, стресс и постоянное нахождение рядом друг с другом привели к ужасающим последствиям.

За время пандемии количество звонков на телефоны кризисных центров помощи детям и женщинам выросло вдвое. Морально невыносимо долгое время находиться только дома, особенно в тяжёлой и напряжённой атмосфере.

Когда глоток свежего воздуха становится чем-то недоступным, у множества людей начинаются психологические проблемы. Уровень загнанности, агрессии и насилия растёт.

Самое правильное - это обратиться за помощью к родным и близким, не замалчивать и не скрывать побои и унижения.

Пандемия похожа на непредсказуемую стихию и никто не знает, что будет дальше.

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