Мэр Огре Эгилс Хелманис: «В своей терпимости мы зашли слишком далеко»

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29 июня 2021, 23:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Мэр латвийского города Огре Эгилс Хелманис в знак протеста против действий премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша украсил мост города цветами флага Венгрии.



Напомним, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш 24 июня в Брюсселе подписал открытое письмо в защиту ЛГБТ. Письмо стало реакцией на принятие Венгрией закона, который, как оценила Еврокомиссия, фактически запрещает молодежи получать информацию о ЛГБТ.



«Без ограничений, смешивая все цвета радуги, мы получим только темное пятно, поэтому важно понимать, что есть моменты, когда нельзя терпеливо молчать или проявлять равнодушие, если мы хотим остаться в согласии с собой и без стыда смотреть в глаза своим детям и внукам. Поэтому в знак солидарности мост в Огре подсвечен цветами флага Венгрии. В своей терпимости мы зашли слишком далеко. Есть границы, которые нельзя и не нужно переступать!» - заявил мэр Огре.

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