Княгиня Монако перенесла несколько операций и пока что не может вернуться домой
29 июня 2021, 21:57 Анастасия Иванова
1 июля у князя Альбера II и княгини Шарлен будет десятая годовщина свадьбы. Но, увы, отметить ее вместе не получится. В королевском дворце Монако сообщили, что жена князя перенесла несколько операций, после которых еще не отправилось.
В мае княгиня подхватила инфекцию во время поездки в Южную Африку. С того момента она находится там, потому что врачи не разрешают ей выезжать. В пресс-службе дворца заявили, что Шарлен перенесла операции и пока что не может вернуться в Монако.
Князь Альбер II с детьми навестил супругу несколько недель назад. В ближайшее время, по предварительным данным, у семьи запланировано еще одно путешествие в Африку. Пока что неизвестно, сколько еще предстоит княгине провести на другом континенте.
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