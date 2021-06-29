Магазин «Перекрёсток» на юго-востоке Москвы опечатали после выявления случаев COVID-19 у персонала

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29 июня 2021, 20:22

Фото: pixabay.com

Магазин сети «Перекрёсток» на юго-востоке Москвы опечатали из-за многочисленных нарушений мер профилактики COVID-19. Об этом сообщил специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО Фарис Лабаш.



«По поступившей информации о заболевших новой коронавирусной инфекцией в Торговом доме «Перекрёсток» по адресу: улица Братиславская, дом 27, корпус 1, было проведено эпидемиологическое расследование. В ходе расследования заболеваемость подтвердилась. Юридическим лицом не приняты меры по устранению нарушений, лица, контактировавшие с заболевшими, не устранены. В ходе осмотра выявлены нарушения дезинфекционного режима, сотрудники работают без средств индивидуальной защиты, со спущенными масками, обслуживаются посетители без масок и перчаток, частично стёрта разметка для соблюдения социальной дистанции, не предпринимаются меры для соблюдения дистанции на кассовом узле, не проводится обработка покупательских тележек, журнал термометрии заполняется формально», - сказал Фарис Лабаш.



Он добавил, что санитарное состояние помещений магазина неудовлетворительное.



«Специалистами Роспотребнадзора возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 6.3 КоАП РФ. Ответственность по данной статье предусмотрена в виде приостановления деятельности сроком до 90 суток. Центральный вход в магазин опечатан, материалы дела переданы в суд», - отметил специалист.





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