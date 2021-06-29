В 32 года из жизни ушёл актер Ростислав Гулбис

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29 июня 2021, 20:29

pixabay.com

Не стало российского актера Ростислава Гулбиса. Он не дожил до 33 лет. Трагической новостью поделилась с телеканалом “360” его агент Екатерина Гольцман.

Отмечается, что артист скончался из-за приступа острого панкреатита. По словам Гольцман, обострение данного заболевания произошло у Гулбиса, когда он находился на съемках в административном центре Костромской области. “Он не то чтобы страдал, но у него были небольшие приступы”, - сказала агент.

Как сообщает РИА Новости, прощание с артистом должно состояться в субботу. Согласно предварительным данным, актер будет покоиться на Ваганьковском кладбище. Напомним, что Гулбис принимал участие в съемках фильмов “Все и сразу”, “Кома”, однако наибольшую популярность получил за роли в “Чернобыль. Зона отчуждения” и “Полицейский с Рублевки”.

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