Турецкую Анталью с 22 июня посетили около 120 000 российских туристов

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29 июня 2021, 20:02 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территорию Антальи с 22 июня текущего года прибыли из России порядка 120 000 туристов. Речь идет о периоде после возобновления авиаперелетов между РФ и Турцией. Данная информация поступила от Реджепа Явуза, главы рабочей группы по туризму городского совета Антальи.

Отметим, что ограничения на полеты между двумя странами ввели 15 апреля. Причиной стала сложная ситуация с COVID-19 в Турции.

Явуз подчеркнул, что в течение восьми дней турецкую Анталью посетили 119 490 граждан России. Он сообщил, что в этот город с начала нынешнего года прибыли 1,5 млн путешественников.

По словам Явуза, пик туристического потока пришелся на 26 июня. Тогда Анталью посетили 60000 туристов из других стран, включая 18000 российских граждан. Явуз заключил, что турецкие власти пристально следят за ростом числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в РФ.

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