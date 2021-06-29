В двух муниципалитетах ХМАО со 2 июля начинает действовать режим обязательной самоизоляции

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29 июня 2021, 19:17 Источник: vestniksr.ru

pixabay.com

Власти Югры приняли решение ввести режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих в Советском и Югорске. Он будет действовать в период со 2 июля по 23 июля.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что подпишет такое постановление уже 29 июня. При этом она отметила, что режим самоизоляции не распространяется на привитых от COVID-19. В ходе заседания окружного оперштаба Комарова подчеркнула, что в муниципалитетах необходимо более интенсивно контролировать соблюдение масочного режима.

Сообщается, что в Югорске и Советском на время не смогут обслуживать посетителей фитнес-клубы и кинотеатры. Что касается ресторанов и кафе, то им разрешается работать с 06:00 до 20:00. Выходить из дома можно лишь в ряде случаев. Речь идет в том числе о выгуле домашних животных, обращении к медикам, походе на работу.

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