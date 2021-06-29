Эксперт развенчал мифы о небоскребах

Аргументы Недели → Общество

29 июня 2021, 18:25 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Стоит ли сомневаться в долговечности высоток и их влиянии на психику.

В преддверии VIII Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild главный архитектор, руководитель авторского коллектива ЗАО «ГОРПРОЕКТ» Филипп Никандров рассказал, насколько правдивы расхожие суждения о высотных зданиях.

Считается, что современные постройки недолговечны. С этим тезисом эксперт категорически не согласен: если они были возведены качественно из монолитного железобетона, то могут простоять века. В то время как большинство советских зданий строились по экономичным технологиям и были рассчитаны лишь на десятилетия.

Убеждение, что на верхних этажах слишком жарко из-за большого количества стекла, тоже не соответствует реальности. Чтобы избежать перегрева зданий, современные инженеры применяют солнцезащитные технологии, например, кинетические фасады с автоматическим затемнением.

Часто можно услышать мнение, что небоскребы негативно влияют на психику. Однако те, что не боится высоты, по достоинству оценят шикарные панорамные виды, естественную освещенность, чистый воздух и тишину, доступные жителям верхних этажей.

Не стоит переживать и о ветре, если проектировщики заранее сделали расчеты и предусмотрели защиту. Ветровые нагрузки на уровне земли между высотными зданиями нивелируются за счет специальных экранов и козырьков, посадки деревьев и корректировки форм зданий.

Также Филипп Никандров опровергает миф, что высотная застройка влечет за собой рост плотности населения и падение уровня жизни. В качестве контраргумента он приводит в пример Манхеттен: в его наиболее высотной части сосредоточена самая дорогая недвижимость мира. В таких мегаполисах как Дубай, Шанхай и Гонконг уровень жизни растет вместе с ростом высотной застройки.

Другие инженерные и архитектурные особенности небоскребов станут предметом обсуждения, которое состоится в рамках форума и выставки 100+ TechnoBuild. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 5 по 7 октября 2021 года.

Информационный партнёр мероприятия – медиахолдинг «Гранада Пресс»

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