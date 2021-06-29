Инфекционист Тимаков заявил, что россияне не интересуются вакцинацией от COVID-19

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29 июня 2021, 18:18 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Взять эпидемию коронавируса под контроль не получится в течение следующих 1,5 месяцев, поскольку многие российские граждане не хотят делать прививку от COVID-19. Такого мнения придерживается врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам специалиста, иммунитет не формируется за один день, на это могут уйти месяцы. Он подчеркнул, что на сегодняшний день неизвестно, когда удастся достигнуть уровня привитых от коронавирусной инфекции в 60%, ведь россияне не проявляют интерес к вакцинации.

По словам Тимакова, прививки от COVID-19 многие граждане воспринимают негативно в том числе по той причине, что в настоящее время наблюдается “добровольно-принудительная” вакцинация для ряда лиц. Инфекционист добавил, что в некоторых российских регионах сегодня недостаточно вакцины.

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