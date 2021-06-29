Инфекционист Тимаков заявил, что россияне не интересуются вакцинацией от COVID-19

Взять эпидемию коронавируса под контроль не получится в течение следующих 1,5 месяцев, поскольку многие российские граждане не хотят делать прививку от COVID-19. Такого мнения придерживается врач-инфекционист Евгений Тимаков.
По словам специалиста, иммунитет не формируется за один день, на это могут уйти месяцы. Он подчеркнул, что на сегодняшний день неизвестно, когда удастся достигнуть уровня привитых от коронавирусной инфекции в 60%, ведь россияне не проявляют интерес к вакцинации.
По словам Тимакова, прививки от COVID-19 многие граждане воспринимают негативно в том числе по той причине, что в настоящее время наблюдается “добровольно-принудительная” вакцинация для ряда лиц. Инфекционист добавил, что в некоторых российских регионах сегодня недостаточно вакцины.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.