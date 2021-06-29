Крышу дома в Залесье отремонтируют за счет регионального фонда капремонта

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29 июня 2021, 17:54 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова, «Вечерний Челябинск»

Кровля трехэтажного здания загорелась 22 июня во время грозы.

Вице-губернатор Сергей Шаль рассказал, как будет решена ситуация с домом в микрорайоне Залесье (Сосновский район), крыша которого загорелась неделю назад во время грозы. Планируется, что кровлю отремонтируют за счет общих средств регионального фонда капитального ремонта, такой вариант предусмотрен законом.

Предварительно жители одобрили, что в качестве материала новой кровли будет использована металлочерепица. Ориентировочная оценка стоимости работ — 8 миллионов рублей. Представлять интересы пострадавших собственников во взаимодействии с региональным фоном капремонта, скорее всего, будет управляющая компания, этот вопрос решают жильцы.

Сергей Шаль добавил, что вчера состоялась встреча с собственниками жилья, и, как только они примут окончательное решение, ремонту кровли будет дан старт. Работы следует начать как можно скорее, ведь пока имущество защищает полимерная пленка, растянутая по периметру сгоревшей крыши. Временная «кровля» не выдержит воздействие мощного ветра и сильных осадков.

Также сообщается, что пострадавший дом не был оборудован молниеотводами, так как имеет небольшую высоту. Устройства устанавливаются на здания высотой от 30 метров.

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