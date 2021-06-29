Город будущего: пригород и деревни

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июня 2021, 17:31 Александр Сенников

По данным ООН, на данный момент в мире около 50% населения проживает в городах. К 50-ым годам уже будет более 65%. Этому способствуют самые разные причины: от личных до глобальных. И нередко из-за убывающего населения деревень они просто становятся частью города. Возможно ли это с городом будущего?

Стоит отметить, что тенденция слияния городов и деревень актуальна на больших по территории странах: США, Россия, Китай. Это связано в основном с стремительно убывающим молодым населением деревень. Город предлагает лучшие условия жизни, лучшее образование, больше возможностей. И чтобы деревни просто не вымирали, они становятся частью городов.

Сами государства считают, что это очень сильно влияет на экономику и экологию. Город пользуется плодородной, чистой землей не совсем по назначению: возводит новые дома, прокладывает дороги. Это портит почву и делает её непригодной для выращивания культур. Те же леса, которые потенциально могут стать парками или заповедниками, так же пострадают от слияния. Для животных это будет означать смену среды обитания, которая может быть непригодна для них.

Для восстановления населения нередко предлагают какие-либо возможности, вроде получения бесплатной земли. Причем в деревни стараются переселять именно на постоянное проживание, а не только для отдыха.

Город будущего избежит этого слияния, так как город не должен быть таким огромным, что включает в себя несколько населенных пунктов. Он сможет использовать пригород и ближайшие деревни как зоны отдыха, производства и сохранения природы в первозданном виде. Или же распределить количество жителей, чтобы избежать перенаселения.

Причем если деревни и город разделены, то это не означает, что с поездками возникнут проблемы. Автомобильные трассы будут разветвлены в стороны к населенным пунктам, железные дороги так же объединяют их в единую сеть. Не обязательно, чтобы это были электрички, как в той же Москве, например. Пригород можно связать при помощи метро. В Шанхае некоторые станции метро строят там, где еще ничего нет. На пустом пространстве возникнут новые районы. Эту же идею можно применить и на пригород.

Инфраструктура города доступна и для поселений поменьше. Больницы, школы или пожарные участки могут работать и для живущих вне города. Конечно, обслуживание инфраструктуры обойдется городу дороже, однако благодаря доступности городской инфраструктуры деревни не будут так стремительно пустеть – как минимум люди преклонного возраста не будут вынуждены переезжать из-за недоступности поликлиник.

Когда всем стала доступна городская среда, можно создавать жилые комплексы в пригородах и деревнях. Речь идет не о многоквартирных домах, а о частных. На манер Великобритании – удобный домик с небольшим участком. И цена будет далеко не высокая: так как это не город, то наценки почти нет. Заманчивые жилищные предложения смогут сохранить город будущего от перенаселенности.

Тенденция с расширением городов сохранится еще долго. Но вымирание деревень приведет к непоправимым последствиям для целых государств. Город будущего формирует и деревни будущего, которые будут частью городов, но сохранят независимость. Самое важное – наладить коммуникацию между поселениями.

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