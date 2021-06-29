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Ключи от новых автомобилей получили еще пятеро вакцинировавшихся москвичей

, 17:30

Ключи от новых автомобилей получили еще пятеро вакцинировавшихся москвичей
Фото: АГН "Москва"

В Москве наградили победителей розыгрыша автомобилей среди вакцинировавшихся горожан. Награждение транслировалось в эфире телеканала Москва 24.

Ключи от новых автомобилей вручили пятерым москвичам. Победители получили первый компонент вакцины в период с 14 по 20 июня. Уточняется, что отбор производился при помощи генератора случайных чисел.

Ранее Сергей Собянин рассказал об акции с суперпризом за прохождение процедуры в начале июня. Мэр Москвы сообщил, что получившие первый компонент вакцины от коронавируса жители столицы в период с 14 июня по 11 июля станут участниками розыгрыша автомобилей.

Раз в неделю разыгрываются 5 машин. Триумфаторам акции вручают автомобили Renault Logan.

Проверить, стал ли привитый горожанин победителем акции, можно в специальном сервисе на mos.ru. Для этого надо ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.

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