Ключи от новых автомобилей получили еще пятеро вакцинировавшихся москвичей

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июня 2021, 17:30

Фото: АГН "Москва"

В Москве наградили победителей розыгрыша автомобилей среди вакцинировавшихся горожан. Награждение транслировалось в эфире телеканала Москва 24.



Ключи от новых автомобилей вручили пятерым москвичам. Победители получили первый компонент вакцины в период с 14 по 20 июня. Уточняется, что отбор производился при помощи генератора случайных чисел.



Ранее Сергей Собянин рассказал об акции с суперпризом за прохождение процедуры в начале июня. Мэр Москвы сообщил, что получившие первый компонент вакцины от коронавируса жители столицы в период с 14 июня по 11 июля станут участниками розыгрыша автомобилей.



Раз в неделю разыгрываются 5 машин. Триумфаторам акции вручают автомобили Renault Logan.



Проверить, стал ли привитый горожанин победителем акции, можно в специальном сервисе на mos.ru. Для этого надо ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости