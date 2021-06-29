Мурашко посоветовал россиянам соблюдать защитные меры до завершения формирования иммунитета

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал граждан, сделавших прививку от COVID-19, придерживаться всех защитных мер, пока у населения страны не сформируется иммунитет. Речь идет о правилах социального дистанцирования, ношении масок.
Кроме того, министр посоветовал россиянам не появляться в местах массового скопления граждан, если есть такая возможность. По данным пресс-службы Минздрава, после прививки вторым компонентом формирование иммунитета происходит в течение 21 дня.
Отметим, что на российской территории идет вакцинация населения. В августе минувшего года в РФ была зарегистрирована первая на планете вакцина против коронавируса “Спутник V”. Ее разработчиками стали сотрудники НИЦЭМ имени Гамалеи. Также в стране разработали такие препараты от COVID-19, как “КовиВак”, “ЭпиВакКорона” и “Спутник Лайт”.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.