Мурашко посоветовал россиянам соблюдать защитные меры до завершения формирования иммунитета

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29 июня 2021, 16:38 Источник: РИА Новости

Михаил Мурашко, фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал граждан, сделавших прививку от COVID-19, придерживаться всех защитных мер, пока у населения страны не сформируется иммунитет. Речь идет о правилах социального дистанцирования, ношении масок.

Кроме того, министр посоветовал россиянам не появляться в местах массового скопления граждан, если есть такая возможность. По данным пресс-службы Минздрава, после прививки вторым компонентом формирование иммунитета происходит в течение 21 дня.

Отметим, что на российской территории идет вакцинация населения. В августе минувшего года в РФ была зарегистрирована первая на планете вакцина против коронавируса “Спутник V”. Ее разработчиками стали сотрудники НИЦЭМ имени Гамалеи. Также в стране разработали такие препараты от COVID-19, как “КовиВак”, “ЭпиВакКорона” и “Спутник Лайт”.

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