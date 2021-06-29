Власти Абхазии запросили помощь у России в борьбе с коронавирусом

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29 июня 2021, 15:54 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Руководство Абхазии попросило российскую сторону помочь республике справиться с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал Эдуард Бутба, глава местного Минздрава.

Он подчеркнул, что Абхазии потребовалась усиленная помощь в связи с ростом числа случаев заражения COVID-19 в республике в последнее время. Бутба отметил, что в настоящее время рассматривается вопрос очередного прибытия медиков из Российской Федерации в Абхазию. Речь идет о работе вахтовым методом.

Некоторое время назад поступала информация о том, что в республике специалисты обнаружили индийский и британский штаммы коронавируса. За весь период пандемии в Абхазии зафиксировали 17044 носителя COVID-19. До настоящего времени там вылечились от коронавируса 15407 пациентов, умерли 245 зараженных граждан.

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