На набережных в Крыму развернут прививочные пункты для местных жителей и туристов

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июня 2021, 15:21 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На набережных крымских курортных городов заработают пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Этой информацией поделился Олег Крючков, советник главы Крыма по информационной политике.

Он подчеркнул, что сделать прививку в них смогут как местные жители, так и приезжие граждане. Отметим, что некоторое время назад глава крымского Минздрава рассказал, что у туристов на полуострове будет возможность привиться от COVID-19 в гостиницах и поликлиниках.

К слову, с начала текущего месяца в Крыму наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Если в последнем весеннем месяце нынешнего года в сутки в республике обнаруживали порядка 95 носителей COVID-19, то к концу этого месяца зараженных насчитывается 282. Речь идет о суточном показателе. За весь период на полуострове подтвердили свыше 48000 случаев коронавирусной инфекции.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости