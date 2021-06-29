Президент Латвии Эгилс Левитс: «Подписанное премьером письмо-осуждение Венгрии – бумажка»

Подписанное письмо премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в поддержку ЛГБТ и осуждение Венгрии в этом вопросе, как оказалось, не имеет особой юридической силы. Такое мнение латвийским СМИ высказал президент Латвии Эгилс Левитс.
«Сообщение является всего лишь мнением, так как документ не имеет юридического характера. Кариньшу не нужно было заручаться полномочиями латвийского Сейма для его подписания», - отметил глава Латвии.
Президент Левитс сообщил, что под письмом подписалось 17 стран, а 1- от такого поступка воздержались.
Получается, что «лицо», которое представляет страну, может делать, говорить и подписывать то, что он хочет?
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