Президент Латвии Эгилс Левитс признал провал вакцинации

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29 июня 2021, 14:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Государственное управление показало частичную неспособность справиться с коронавирусом. Об этом латвийским СМИ заявил президент Латвии Эгилс Левитс.

Выходит, что глава государства признал провал вакцинации, но кто виноват? Кто уйдет в отставку?

Никто! Так решил президент Латвии.

По мнению главы государства, дело не в том, чтобы найти виновных, а улучшить государственное управление. Это, по мнению г-на Левитса, совсем не политический, а структурный вопрос. Кризисы же могут повторяться! Как отметил президент Латвии, что система не могла организовать процесс вакцинации долго, начиная с закупок…

«Необходимо подчеркнуть, что Государственный совет должен быть независимым органом. Если бы был такой Государственный совет, то он бы обязательно исследовал этот вопрос», - заявил глава Латвии.

А пока… «Виновные» на свободе и только разговоры.

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