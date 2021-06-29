Урну с прахом покойного латвийская полиция нашла на берегу моря

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29 июня 2021, 12:48 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Работники латвийской муниципальной полиции нашли на пляже черную урну: выяснилось, что там находится прах покойного. Стражи порядка разыскали родственников.

Представители муниципальной полиции сообщают, что это уже далеко не первая урна, которую находят на пляже: стражи правопорядка призывают латвийцев уважительно относиться к праху покойных:

«В черный пакет была помещена урна, на которой выгравирован персональный код покойного. В урне было содержимое. Выяснилось, что урна с прахом была выдана родственникам из крематория. Сначала уборщики приняли пакет за мусор. Полиция усматривает в данный действиях неуважение к покойному. На урне всегда есть персональный код человека, а информация о личных данных хранится в крематории 75 лет».

За недолгое время латвийские стражи порядка находили еще несколько урн с прахом на пляже.

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