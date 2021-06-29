Депутат Сейма Янис Урбанович: «Премьер Кариньш сделает все, чтобы наши отношения с Россией были максимально осложнены»

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29 июня 2021, 13:59 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

ЕС может ставить условия России и выдвигать требования, но как с равноценным партнером говорить не будет… Так заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, вернувшись с саммита в Брюсселе. В словах премьера Латвии чувствовалась гордость. Об этом заявил депутат Сейма от партии «Согласие» Янис Урбанович.



«В результате отношение Европы к России является неоднозначным. Официальная резолюция говорит об одном, а сказанное прагматичными руководителями стран Западной Европы оставляет другое послевкусие. С Латвией ясно: премьер-министр Кариньш сделает все, чтобы наши отношения с Россией были максимально осложнены. Чтобы зачах любой бизнес, который связан с этой страной. Чтобы из экономики были вырваны целые отрасли, которые дают рабочие места тысячи людям и приносят в бюджет Латвии миллионы. Ведь «транзит» - плохое слово по мнению премьера. И слово «мост» - плохое. Вместо этого – мифический план «реиндустриализации», о котором много говорят, но никто не видел в структурном изложении. Можно, конечно, радоваться нашей твердой позиции, вопреки поискам компромисса.



Возможно, что Восточная Европа, как обычно, больше ориентируется не на тех, кто оказывает поддержку ее экономике, а на гарантии безопасности США. Но незадолго до Брюссельского саммита состоялась встреча президента РФ и президента США в Женеве, и не нужен особый музыкальный слух, чтобы услышать, что тональность отношений США и РФ изменилась.



Президент США после встречи с президентом РФ подчеркнул, что появились реальные шансы «значительно улучшить отношения, не отбрасывая принципы и ценности». Очевидно, что нынешний руководитель США принял во внимание установку мэтра реальной политики Генри Киссинджера – надо говорить и сотрудничать с Россией такой, какая она есть. А не с какой-то «идеальной Россией», которая будет выгодна Западной Европе. «Вы там наведите порядок со своей демократией, а как выполните «домашнее задание» - поговорим, а пока наслаждайтесь нашими санкциями», - такая модель поведения с Россией не работает! Надо говорить, акцентировать свои приоритеты и свои красные линии. Это намного приближает страны к взаимопониманию, выгодному сотрудничеству».

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