Экс-мэр Вентспилса Айвар Лембергс: «Чем же президент Латвии лучше, чем президент Лукашенко»

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июня 2021, 13:50 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: brainstudy.info; На фото: Айвар Лембергс

Экс-мэр Вентспилса Айвар Лембергс, который в данный момент находится в латвийской тюрьме, написал открытое письмо президенту Латвии Эгилсу Левитсу.



Напомним, в Латвии прошли региональные выборы, и партия «опального» экс-мэра Айвара Лембергса заняла лидирующие позиции. Видимо, такой расклад не особо понравился президенту Латвии Эгилсу Левитсу.



«Президенту Латвии не нравятся результаты выборов в Вентспилсе. «Ужас», победила партия, находящаяся в оппозиции к большинству в Сейме. «Какая подлость», - проиграли те, кто дал президентскую должность Э. Левитсу. Действительно, неверно избран, если из 68 кандидатов больше всех голосов набрал Айвар Лембергс: заключенный, политический противник Э. Левитса! Поэтому избиратели – отсталые, просоветские. Да, Левитс – настоящий «батька»! Латвийского «батьку» ничуть не волнует, что руководителю оппозиционной партии «Латвии и Вентспилсу» не позволили участвовать в предвыборных дебатах даже отдаленно, запретили голосовать, после избрания запретили выполнять обязанности депутата Думы. Все очень «демократично». «Батьке» надо учиться у «Батьки»!



Таким образом, президент Латвии не признаёт Конституцию страны: параграф 91 гласит, что «все люди в Латвии равноправны перед законом и судом». Левитс считает, что Лембергс и его сторонники – нет!



Параграф 92 гласит, что «каждый считается невиновным до тех пор, пока его вина не признана в соответствии с законом». Моя вина не признана! Вывод?



Параграф 101 гласит, что «у каждого есть право на свободу слова». Почему у меня, г-н Левитс этого права нет?



Вы, г-н Левитс не признаете гарантированные Конституцией Латвии права для большей части жителей Вентспилса, в том числе и для меня. Ваша позиция законна? Нет! Вы не читали Конституцию Латвии, а если и читали, то не осознали права демократической Латвии. Я за них голосовал 4 мая 1990 года. Вы – не голосовали! Ваша обязанность обеспечить всем жителям Вентспилса гарантированные Конституцией Латвии «Основные права человека», а не существовать в доисторических тисках советского мышления. Надеюсь, что вы не будете мстить, и не сошлете меня в Сибирь!» - написал Айвар Лембергс из тюрьмы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости