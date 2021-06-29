Развитие одаренных детей – как не потерять будущие научные кадры

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29 июня 2021, 11:28 Алексей Обухов - Ведущий эксперт центра общего и дополнительного образования имени А.А. Пинского НИУ ВШЭ

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В Правительстве Российской Федерации поручено за счет бюджетных средств обеспечить содержание (проживание и питание) детей, обучающихся в СУНЦ. Такое решение направлено на повышение доступности обучения в СУНЦ для более широкого круга одаренных детей. Она продолжает избранный государством вектор широкой поддержки системы развития и сопровождения одаренных и талантливых детей и молодежи. Многие меры в этой сфере направлены на создание новой инфраструктуры (например, центр «Сириус», «Кванториумы» и др.). Данное же решение поддерживает лучшие практики, имеющие многолетний опыт.



СУНЦ – это специализированные учебно-научные центры (школы-интернаты 10-11 классов), созданные при ведущих университетах (МГУ имени М.В. Ломоносова, НГУ, УрФУ и др.) для высокомотивированных учащихся, показывающих высокие академические результаты, нацеленных на научную деятельности для развития их одаренности и вовлечения в университетскую среду. История появления первых СУНЦов восходит к 1963 году, когда постановлением Совета Министров СССР были открыты первые четыре школы-интерната при московском, ленинградском, новосибирском и киевском университетах. Инициатива создания этих школ принадлежит великим математикам, академикам А.Н. Колмогорову, И.К. Кикоину, И.Г. Петровскому, П.А. Александрову, В.М. Глушко, М.А. Лаврентьеву и др. И первоначально СУНЦы были преимущественно физико-математической направленности, дающие детям «ранний старт в науку» и назывались физ-мат школами-интернатами. С конца 1980-х годов число профилей увеличивается: появляются классы по химии, экономике, информатике, биологии, экологии. В начале 1990-х школы получают статус факультетов при университетах и название центров (СУНЦ). СУНЦы сыграли ключевую роль в развитии отечественной математической науки и естественных наук. Значительная часть выдающихся ученых второй половины ХХ века – выпускники СУНЦов. В XXI веке эти центры продолжают сохранять и развивать лучшие традиции по вовлечению старшеклассников в фундаментальную науку.



СУНЦ имеют отличия от школ при университетах именно своей включенностью в решение задач, стоящих перед университетами. Поэтому важная задача СУНЦов – включение достижений современной науки в школьное образование. Это связано с бурным развитием в XXI веке науки в области естествознания, появлением новых направлений, затрагивающих жизнь всего общества, например, технологии редактирования генома. Отбирать эти новые знания и создавать формы их представления для средней школы – важная задача, которая выполняется учеными университетов. Важно, что эти ученые имеют возможность тесного взаимодействия со школьниками именно в формате работы СУНЦов.



Набор в СУНЦ осуществляется на конкурсной основе среди ребят, демонстрирующие выдающие академические результаты и метапредметные способности. Ребята из самых отдаленных городов и сел получают возможность учиться у преподавателей ведущих университетов страны, в среде единомышленников, на базе передовых научных лабораторий.



Одной из проблем СУНЦ в современной ситуации стало обеспечение доступности обучения одаренных детей в СУНЦ, независимо от уровня доходов семьи. Действительно, за счет бюджета не покрывались все расходы на проживание и питания учащихся, находящихся два года в отрыве от семьи и родного места. Необходимость оплаты около 100 000 рублей в год со стороны семьи на обеспечение жизни в СУНЦ ребенка – давало дополнительное ограничение равности доступа одаренным школьникам. Не все семьи, где дети показывали яркие способности и интерес к наукам, могли позволить обучение в СУНЦ. В настоящее время в Правительства РФ готовится решение, которое должно снять эту проблему. Конечно, решение вопроса о питании и проживании ребят в СУНЦ за счет бюджета не решает всех проблем. Например, останется еще финансовая проблема, особенно для семей из отдаленных регионов, – расходы на дорогу до СУНЦ и обратно. Возможно, её нужно решать через создание региональных форм поддержки возможности учиться школьникам региона в центрах при ведущих университетах страны.



Доказав свою состоятельность и значимость для развития отечественной науки СУНЦы выявили и ряд ограничений такой формы организации обучения, в основном вытекающих из интернатной формы. Не всем детям легко адаптироваться, оказавшись вырванными из привычного социального круга, вдали от дома, в ситуации, требующей высокого уровня самоорганизации и построения новых социальных отношений. Совсем не все ребята, показав высокие результаты при поступлении СУНЦ, потом в нем удерживаются. Однако, для многих старшеклассников, которые в своих школах зачастую сверстниками воспринимались как «белые вороны» и переживали себя изгоями – попав в среду СУНЦ, входят в круг единомышленников и находят себе друзей по интеллектуальным интересам.



В СУНЦах, таким образом, собирается мощная интеллектуальная команда, которая довольно сильно ориентирована на участие во всероссийских олимпиадах. С ними довольно трудно конкурировать учащимся других школ. При том, что для данных специализированных учебно-научных центров не менее, а то и более важным по отношению к олимпиадам – привлечение учащихся в исследования и реализацию научных проектов. Однако, в отличие от всероссийских предметных олимпиад, данные форматы интеллектуальных соревнований не дают преференций для поступления в ведущие университеты, хотя бы в тот, при котором и действует тот или иной СУНЦ. И среди учащихся, которые попали в СУНЦ, вместо полноценного погружения в исследовательскую и проектную деятельность, наблюдается определенная зацикленность на олимпиадах. Это объяснимо с точки зрения их задачи поступления в университеты с высоким конкурсом на самые престижные факультеты, однако мешает из-за нехватки времени полноценного вовлечения в исследовательскую и проектную деятельность.



В качестве возможного решения – признание особого статуса СУНЦ в плане участия в интеллектуальных соревнованиях или проведения для их учащихся соревнований более высокого уровня сложности, в том числе исследовательского и проектного профиля в сфере естественных наук и наукоемких технологий. Поступление в СУНЦ, которые теперь имеют статус факультета университета, фактически по сложности не менее, а то и более всероссийской олимпиады, поскольку требуют знаний по нескольким предметам и умения оперировать знаниями для решения межпредметных задач. Стоит обсудить возможность учащихся, поступивших в СУНЦ и показывающих высокие академические результаты, зачислять в университеты, в структуре которых они фактически обучаются в 10 и 11 классах. Так, раньше, до введения ЕГЭ, педагогических коллектив СУНЦ имел возможность давать своим выпускникам характеристику, а их выпускные экзамены в СУНЦ проводились как вступительные в университет. С новым законом это стало невозможно. Ребята в СУНЦ теперь основные усилия тратят на подготовку к всероссийским олимпиадам (с высокой результативностью), а на полноценную исследовательскую работу времени уже почти не остается. При том, что на мировом уровне, на конкурсах исследовательских работ молодых ученых, учащимся СУНЦ приходится конкурировать с колледжами при университетах, где студенты всё время, свободное от учебы, посвящают работе в лабораториях. В такой ситуации учащимся СУНЦов в высокотехнологичных областях (геномики, биоинженерии, IT-технологиях, нано-технологиях и др.) стало сложно конкурировать на международном уровне.



В настоящее время в СУНЦах обучается относительно небольшое число учащихся. В условиях интернатного проживания нецелесообразно увеличивать численность учащихся (во всяком случае в рамках имеющих направлений). При этом научно-образовательный потенциал СУНЦ позволяет говорить о том, что число учащихся, которые могут получать поддержку для своего интеллектуального развития, возможно расширять. Например, через реализацию специальных грантовых программ, по которым педагоги и выпускники СУНЦов могли бы работать с другими школами (в том числе через дистанционно-очные программы). В СУНЦ имеется высокий кадровый потенциал, а на данный момент он просто уравнивается со школами, и соревнуется с ними по тем же показателям, что распространяются на обычные школы. Целесообразно, если уж это специализированные учебно-научный центры, вывести их из этих соревнований, ставя задачи перед их коллективами по обновлению образовательных программ старшей школы, вводя в них передовые достижения науки и адаптируя в работе со школьниками. Естественно, это потребует специального финансирования в логике проектной деятельности.



Стоит также отметить, что многолетний опыт СУНЦ получил своё развитие в новых моделях старших школ, так называемых «предуниверсариях» или школах при вузах или в составе вузов. Подразумевается, что задача предуниверсария не только в предметной подготовке высокого уровня, но и в развитии тех компетенций, которые позволяют старшекласснику быть готовым к успешной интеграции в университетскую жизнь: иметь высокий уровень самостоятельности, опыт исследовательской деятельности, опыт командной проектной работы и т.д. Школы такого типа, как правило, не являются школами-интернатами, а значит ориентированы преимущественно на учащихся муниципалитета или региона присутствия вуза. При этом конкурс в такие старшие школы может достигать или даже превосходить по некоторым параметрам конкурс в СУНЦы, также вполне конкурентно предуниверсарии выглядят в общероссийских рейтингах школ. Это позволяет рассматривать данные образовательные организации как структуры, ведущие работу с одарёнными детьми наравне с СУНЦ, и также требующие внимания и поддержки со стороны государства.



Перспективным для развития поддержки специализированных структурных подразделений, созданных в целях обучения проявивших выдающиеся способности старшеклассников, наделение СУНЦов, школ при университетах, различных центров дополнительного образования при вузах особым статусом. Определение общих и различных задач для этих структур позволит наладить сетевое взаимодействие между ними, что повысит эффективность задачи создания нового кадрового потенциала для высоконаучных производств.

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