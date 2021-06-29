Волонтеры РМК высадили 25 тысяч деревьев

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29 июня 2021, 11:10 Анатолий Александров

Сад Памяти, Коркино. Фото предоставлено пресс-службой РМК

Компания поддержала акцию «Сад Памяти», посвященную павшим героям Великой Отечественной войны.

Русская медная компания (АО «РМК») в 2021 году выступила генеральным спонсором Международной акции «Сад Памяти». К мероприятиям приобщились около 300 сотрудников РМК, они высадили 25 тысяч деревьев. Молодые зеленые растения в память о героях Великой Отечественной войны появились во всех территориях присутствия компании, в том числе, в Челябинской области.

В этом году акция «Сад Памяти» впервые прошла в Коркино и Томинском. По словам вице-президента по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анны Шабаровой, сохранение памяти о защитниках Родины стало неотъемлемой частью корпоративной культуры РМК. Кроме этого, у акции есть и экологическая сторона: новые зеленые зоны, аллеи и сады будут долгое время радовать местных жителей.

Также РМК поддержала конкурс рисунков «Сад Памяти глазами детей», организовав победительнице — 9-летней Марии Боярко из Белгородской области — поездку на финальное мероприятие проекта, прошедшее в Бресте. Вместе с семьей юная художница впервые побывала в Белоруссии.

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