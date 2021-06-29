За 5 лет в ТиНАО выявили более 100 фактов самовольного ограничения доступа к водоёмам, рассказал заммэра Ефимов

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29 июня 2021, 11:09

Фото - пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы.

Жители Новой Москвы неоднократно сталкивались с нарушением закона по части беспрепятственного допуска к прибрежной зоне. Как правило, она занимает 50 метров от воды и может быть использована в личных целях — для отдыха и спорта. Как Госинспекция по недвижимости борется с нарушениями, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Жители Новой Москвы неоднократно сталкивались с нарушением закона по части беспрепятственного допуска к прибрежной зоне. Как правило, она занимает 50 метров от воды и может быть использована в личных целях — для отдыха и спорта. Как Госинспекция по недвижимости борется с нарушениями, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За пять лет в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) было выявлено более 100 фактов самовольного ограничения доступа к водоёмам. Госинспекции по недвижимости удалось расчистить не менее 8 га прибрежной зоны. Пользователи этих земельных участков пренебрегали законодательными нормами и самовольно захватывали прибрежную территорию, устанавливали там заборы и ограничивали доступ к воде. Теперь жители смогут свободно использовать её по своему усмотрению.

«Каждый житель имеет право на доступ к водным объектам общего пользования и может бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд», — отметил заммэра.

По итогам 2020 года было выявлено 10 таких нарушений. В частности, был обеспечен свободный доступ к каскаду прудов в поселении Клёновское, деревня Свитино. Контроль за использованием территорий, прилегающих к водным объектам, осуществляется весь год. Обследования проводятся как инспекторами Госинспекции по недвижимости лично, так и с помощью квадрокоптеров.

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