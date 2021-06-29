Ближайшее будущее: закажи доставку роботом

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29 июня 2021, 10:57 Кристина Хилькевич

Фото: Яндекс - картинки

Больше ста городов выкупили стартап на создание роботов-курьеров, которые постепенно заменят профессию. Сферы планируются расширяться, подключая не только доставку блюд из кафе и ресторанов, но и документы, посылки, заказы онлайн-магазинов.

Новые идеи, возможности, технологии помогают делать нашу жизнь проще, отдавая предпочтение более нужным и важным вещам: образованию, саморазвитию, семье, хобби. Технический прорыв, как атрибут каждой квартиры уже не новость. Мы пользуемся стиральными, посудомоечными машинками, интеллектуальными голосовыми помощниками, колонками, роботом-пылесосом или даже самым обычным компьютером.

А в связи с коронавирусной инфекцией это стало чем-то необходимым и в нашу жизнь постепенно вошло понятие доставки не только блюд ресторана или кафе, но и обычных продуктов супермаркета. Такой способ стал комфортным и быстрым, а более того и безопасным, ведь не приходится лишний раз пересекаться с большим количеством народа и тратить время, накручивая шаги в магазинах.

Заказать доставку можно быстро и легко. Требуется компьютер или телефон, интернет и спустя какое-то время к тебе в дверь уже звонит доставщик еды.

Но если вчера что-то было далеко за гранью реальности, за гранью возможного и даже ненужного, то сегодня уже приобретает огромную значимость не только для комфортной жизни людей в условиях пандемии, но и в системе человеческого прогресса.

Робот-доставщик

Его первое применение началось еще в 2017 году в США и в 2018 году в Британии.

Такого шестиколесного друга на лицах встретили неоднозначно. Но сам он неплохо справлялся с трудностями города, пишет habr.com

Робот доставщик разгоняется на скорость 5-7 км/ч, ориентируется за счет датчиков движения и комплекта камер. Робот оснащён грузовым отсеком, в котором и производится доставка. Может перестраивать свой маршрут в зависимости от сложности дорожного движения, как это делают навигаторы.

В России Яндекс также подготовил своих роботов-курьеров для пробы на улицах города и в 2020 году в Москве прошло первое испытание.

Возможно, в скором времени робот-доставщик станет для людей привычным, повседневным оборудованием, который не будет вызывать удивления. Проблема рабочих мест остается открытой, но в условиях covid-19 может стать верным помощником в предотвращении распространения инфекции.

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