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ВОЗ: Вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител

, 10:57

ВОЗ: Вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител
Фото: pixabay.com

Наличие антител не гарантирует защиту от коронавируса, поэтому полагаться на них при принятии решения о вакцинации не следует. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова официального представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович.

«Оценка иммунитета является сложной задачей и требует различных научных уровней и наличия сложных лабораторий. Присутствие определенных антител в «обычных» тестах обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов», - сказала Мелита Вуйнович.

Она добавила, что вакцинация является лучшим способом достижения индивидуального и коллективного иммунитета.

«Исследования серологического иммунитета могут проводиться на популяционном уровне и предназначены для научных целей, а не для принятия решений в режиме реального времени в период пандемии. В целом ВОЗ рекомендует вакцинацию как лучший способ достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета», - отметила Вуйнович.

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