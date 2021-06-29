Сергунина: Столичные экспортеры представят свою продукцию на международных выставках

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29 июня 2021, 10:51

Фото: соцсети

Столичных экспортеров пригласили презентовать свою продукцию на стенде «Сделано в Москве» на пяти международных отраслевых выставках 2021 года. Об этом сообщила вице-мэр города Наталья Сергунина.



Так, Московский экспортный центр приглашает столичные компании принять участие в пяти очных зарубежных отраслевых выставках 2021 года, которые состоятся в ОАЭ, Франции, Германии и Казахстане. Экспортеры смогут представить свою продукцию на общем стенде «Сделано в Москве».



«С 2017 года на 67 международных выставках свою продукцию представили более 1,2 тыс. московских компаний. Для них было организовано почти 20 тыс. деловых встреч с потенциальными байерами. Сумма заключенных экспортных контрактов только по результатам выставок прошлого года превысила 4 млн долл.», - рассказала Наталья Сергунина.



Отмечается, что столичная программа «Сделано в Москве» направлена на поддержку экспортно ориентированных компаний города: участие в отраслевых выставках помогает в поиске новых зарубежных партнеров и покупателей, что в свою очередь увеличивает число контрактов и объемы продаж.



Сообщается, что в сентябре в Дубае пройдет строительная выставка The Big 5, а в октябре здесь же состоится технологическая выставка Gitex: в ней смогут поучаствовать столичные компании, ориентированные на экспорт IT-услуг и разработок. Кроме того, в Каннах в октябре проведут рынок аудиовизуального контента MIPCOM. Москва представит на нем продукцию городских кинокомпаний и студий анимации. Также важным отраслевым событием медицинской индустрии станет ноябрьская выставка Medica в Дюссельдорфе, а в Алма-Ате на этот же месяц намечена международная выставка в области пищевой промышленности FoodExpo Qazaqstan.



Уточняется, что Московский экспортный центр финансирует 100% затрат на участие в выставках, в том числе аренду и застройку площади, логистику, регистрационный взнос и организацию байерских программ.





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