Как климат влияет на настроение человека

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29 июня 2021, 10:47 Кристина Хилькевич

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Нередко внешние факторы оказывают на нас раздражительный эффект. Причиной этому становятся и погодные условия. Ученые утверждают, что жара снижает работоспособность. Человек становится агрессивней и прибывает в состоянии несчастья. Непроходимая усталость, перепады настроения и нежелание что-то делать – симптомы каждого, кто тяжело переживает жаркие дни.

Сегодняшние показатели температуры достигают небывалых цифр доходя до +37°C. Люди испытывают непривычное для московского и питерского климата состояние. Появляются проблемы со сном, обезвоживание, тоскливость и уныние, а также неприятное ощущение липкости тела и постоянное желание принять душ.

Солнце считается источником витаминов, положительных, теплых эмоций, благоприятно воздействуя на наш организм. Но и пагубно влияет на людей, имеющих проблемы со здоровьем, вызывая ухудшения состояния и личную непереносимость.

Одной из основных причин, по которой жители столицы совсем не рады такому внезапному потеплению, является то, что на фоне жарких дней человек расслабляется. Организм настраивается на привычное ему состояние покоя и умиротворения, что напоминает отпуск. Потому что привыкли отдыхать, где тепло, а работать, когда холодно. Поэтому в ответ на солнце образуется депрессия - дисфория. Будни продолжаются. А ощущение тепла мешает концентрации.

Ученые из Северо-Западного и Лихайского университетов исследовали поведение людей во время жары. Так эксперты выявили, что процент просоциальных поступков гораздо выше, чем при низких температурах, пишет «The Daily Mail». Иными словами, мы становимся эгоистичными и мало задумываемся об окружающих нас людях. Теряем внимательность и больше подвержены нервному поведению. Такое состояние приводит к неспособности контролировать ситуацию, что влияет на личные отношения, работу и близких людей.

Но если занятость позволяет и состояние организма находится в норме, то плохое настроение стоит убирать приятным времяпровождением на свежем воздухе, с бутылочкой холодной воды. Наслаждаясь такими редкими аномально теплыми днями в своем родном городе, даже не выезжая за его пределы.

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