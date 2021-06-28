В Ульяновской области с 30 июня вводят новые ограничения, в том числе открывают COVID-free зоны

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28 июня 2021, 22:44

человек в маске, фото: pixabay.com

В Ульяновской области с 30 июня откроют зоны, свободные от новой коронавирусной инфекции, в кафе и ресторанах. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Нововведением станет формирование на территории Ульяновской области свободных COVID-зон. Посетить такие заведения - кафе и рестораны - смогут только жители региона с прививкой или подтверждением отсутствия болезни», – пояснили в ведомстве.

Кроме того, в Ульяновской области до 31 июля продлевается режим повышенной готовности. Отмечается, что в этот период разрешено проведение массовых мероприятий с количеством участников не более 50 человек в помещении и на улице, вводится полный запрет на работу детских игровых комнат в торговых центрах, ограничивается проведение ночных мероприятий в общепите, караоке-залах и боулинг-клубах с 00.00 до 7.00 (23.00-6.00 мск).

В постановлении правительства говорится, что за несоблюдение требований с индивидуальных предпринимателей будет взыскаться штраф в первый раз в размере 50 тысяч рублей, а с юридических лиц - до 300 тысяч рублей.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов заявил, что заболевшие новой коронавирусной инфекцией стали выделять больше вирусных частиц.

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