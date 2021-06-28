В Крыму опасаются новых разрушительных наводнений

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28 июня 2021, 21:04 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото из открытых источников

Российское издание «Телеграфное агентство Советского Союза», заявляя это ссылается на Крымгидромет.



Начальник крымского гидрометцентра Татьяна ЛЮБЕЦКАЯ называет ситуацию очень серьезной, опасность которой в том, что назвать точное место и количество осадков можно лишь за несколько часов до катастрофы.



Ущерб, нанесенный рекордным наводнением, вызванным проливными дождями в начале июня, оценили в 12,5 млрд. рублей.

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