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В Крыму опасаются новых разрушительных наводнений

, 21:04 Источник: Аргументы Недели - Крым

В Крыму опасаются новых разрушительных наводнений
Фото из открытых источников

Российское издание «Телеграфное агентство Советского Союза», заявляя это ссылается на Крымгидромет.

Начальник крымского гидрометцентра Татьяна ЛЮБЕЦКАЯ называет ситуацию очень серьезной, опасность которой в том, что назвать точное место и количество осадков можно лишь за несколько часов до катастрофы.

Ущерб, нанесенный рекордным наводнением, вызванным проливными дождями в начале июня, оценили в 12,5 млрд. рублей.

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