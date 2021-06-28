Почему дорожают услуги ЖКХ

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28 июня 2021, 19:36 Источник: mk.ru

Фото: pixabay.com

С 1 июля уже традиционно повысятся тарифы на услуги ЖКХ. Власти обосновывают рост стоимости уровнем инфляции. Водоснабжение, отопление, электричество, газ, вывоз мусора и прочее индексируют согласно утвержденным нормативам, к формированию которых у экспертов коммунального рынка много вопросов.



Предельные величины повышения тарифов различаются по регионам. Для Москвы индекс оплаты определён на уровне 4,6%, для Подмосковья — 3,6%, а для Санкт-Петербурга — 3,5%.



Увеличение тарифов не должно опережать общую инфляцию. Тем временем по итогам 2020 года почти в пятой части российских регионов рост тарифов ЖКХ опередил среднюю инфляцию по стране (4,9%). Республика Коми обогнала ее сразу в три раза (рост на 16,2%), Воронежская область (7,8%), Забайкальский край (7,1%), Кемеровская область (6,7%), Удмуртия (6,6%).



Эксперты отмечают, что подорожание происходит, прежде всего, из-за повышения стоимости ресурсов, используемых коммунальщиками. В то же время не поддается объяснению, почему в отдельных городах одного региона устанавливается возможный рост тарифов в несколько раз выше, чем в среднем по данной территории (как, например, в Выксе 8,6% и Чкаловске 14,9% - при среднем установленном по Нижегородской области уровне роста тарифов в 4%).



Директор Организации народного контроля Наталья Чернышева сообщила, что проверки в 11 регионах уже показали неправомерное включение в рост тарифов таких расходов, как бонусы топ-менеджерам.



«В среднем инфляция и, соответственно, рост тарифов заявлены на 2021 год на уровне 4%, однако по регионам рост тарифов варьируется от 2,4% до 6,5%», - отметила эксперт.



Она отметила, что при утверждении предельной величины роста тарифов в среднем по региону, конкретные цифры роста тарифов на различные услуги будут зависеть от переговоров с конкретными ресурсоснабжающими организациями.



По данным FinExpertiza, сложности с оплатой коммуналки имеют более 5% домохозяйств, а среди неполных и многодетных семей - свыше 10%.



«Тема ЖКХ стала еще более злободневной в период пандемического кризиса, обернувшегося серьезным падением доходов населения. В зависимости от региона, а иногда даже в границах одного города, размер платы за ЖКУ может существенно разниться, и многие жители видят за этим не объективные экономические причины, а интересы коммунальщиков и ресурсоснабжающих организаций», - отметила глава FinExpertiza Елена Трубникова.



О необходимости проведения масштабного аудита по обоснованности повышения тарифов ЖКХ эксперты заявляют уже давно, но власти на такой шаг не идут, просто повышая ежегодно в июле тарифы в среднем по инфляции.



«Если мы не понимаем, как именно рассчитаны базовые цифры, которые повышаются каждый год, то должен быть введен мораторий на их увеличение», - считает директор Организации народного контроля Наталья Чернышева.





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