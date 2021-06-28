Путин подписал закон о повышении возраста приобретения охотничьего оружия и дополнительных причинах отказа в выдаче лицензии

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28 июня 2021, 19:33

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

В понедельник, 28 июня, президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий возраст приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь приобрести охотничье оружие и длинноствольное оружие самообороны можно не с 18, а с 21 года. Однако повышение возраста не коснется лиц, прошедших и проходящих военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.

Кроме того, приобрести охотничье оружие с 18 лет смогут представители коренных малочисленных народов, профессиональные охотники, работники частных охранных организаций и других юридических лиц с особыми задачами. Также с 18 лет приобрести гладкоствольное или нарезное длинноствольное охотничье оружие можно для занятий спортом.

Отмечается, что дополнительными основаниями для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия будут две и более погашенных судимости, временный запрет вводится для пойманных за рулем в нетрезвом виде. Кроме того, ограничения касаются россиян со снятой или погашенной судимостью за умышленные преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, либо совершенные с применением оружия, боеприпасов; имеющих судимость за преступление террористической и экстремистской направленности; осужденных за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего.

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